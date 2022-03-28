Шарлотт Калла финишировала третьей в заключительной гонке в карьере
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Шарлотт Калла заняла 3-е место в спринте на чемпионате Швеции. Эта гонка стала последней в карьере шведки.
Победу в гонке одержала Эбба Андерссон. На финише Каллу встречали родственники, многие из них плакали. Они встретили её с бокалом шампанского, мантией и короной. На красной мантии Каллы было написано «Королева С.K.»
Шведская лыжница завершила нынешний сезон Кубка мира на 31-м месте общего зачёта. Калла является олимпийской чемпионкой Ванкувера, Сочи и Пхёнчхана.
Напомним, по окончании сезона карьеру заканчивает ещё одна выдающаяся лыжница. Об уходе из спорта сообщила норвежка Терезе Йохауг, которая больше не будет выступать на этапах Кубка мира.
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