Шарлотт Калла финишировала третьей в заключительной гонке в карьере

Трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Шарлотт Калла заняла 3-е место в спринте на чемпионате Швеции. Эта гонка стала последней в карьере шведки.



Победу в гонке одержала Эбба Андерссон. На финише Каллу встречали родственники, многие из них плакали. Они встретили её с бокалом шампанского, мантией и короной. На красной мантии Каллы было написано «Королева С.K.»



Шведская лыжница завершила нынешний сезон Кубка мира на 31-м месте общего зачёта. Калла является олимпийской чемпионкой Ванкувера, Сочи и Пхёнчхана.

Напомним, по окончании сезона карьеру заканчивает ещё одна выдающаяся лыжница. Об уходе из спорта сообщила норвежка Терезе Йохауг, которая больше не будет выступать на этапах Кубка мира.