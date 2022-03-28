Ола-Виген Хаттестад покинет пост тренера женской сборной Норвегии
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Олимпийский чемпион 2014 года в спринте, двукратный чемпион мира, норвежский лыжник Ола-Виген Хаттестад объявил о том, что покинет пост тренера женской сборной Норвегии по лыжным гонкам по окончании сезона.
39-летний норвежец был представлен в качестве тренера женской национальной сборной в мае 2020 года. Как сообщает NRK, причиной ухода Хаттестада стали семейные обстоятельства. Прошлым летом у Хаттестада родилась дочь. Он скучал и чувствовал себя виноватым за то, что его долго не было дома.
Олимпийский чемпион 2014 года завершил спортивную карьеру в декабре 2016 года.
Напомним, из сборной Норвегии также уходит легендарная лыжница Терезе Йохауг. Ранее она сообщила, что завершит карьеру по окончании сезона.
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