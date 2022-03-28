Менеджер Йохауг отреагировал на резонансные слова Вяльбе об отношении Терезе к россиянам

Йорн Эрнст, менеджер четырёхкратной олимпийской чемпионки, 14-кратной чемпионки мира норвежской лыжницы Терезе Йохауг, отреагировал на резонансные слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о подопечной.

Ранее Вяльбе предположила, что позиция Йохауг по отстранению россиян от Кубка мира была навязана ей Федерацией лыжных гонок Норвегии. «Каждый имеет свою точку зрения, мнение, имеет право высказаться. Но когда ты видишь, что норвежка искренне после финиша обнимается с Натальей Непряевой, а вечером даёт интервью, где говорит о нежелании видеть русских на соревнованиях… Это говорит о том, что руководители призвали сказать так», — заявила Вяльбе.

«Терезе никто не просил делать что-то после гонки. Она всё делает по собственной инициативе и имеет своё личное мнение.

Сам факт того, что Терезе обняла Непряеву после гонки, означает, что у неё нет ничего личного против Натальи или других российских спортсменов, это её общее отношение к ужасной ситуации, которая сложилась на Украине», — приводит слова Эрнста NRK.

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