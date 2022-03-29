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Мальцев рассказал об отношениях с Вяльбе, не поставившей его в эстафету на Олимпиаде-2022

Мальцев рассказал об отношениях с Вяльбе, не поставившей его в эстафету на Олимпиаде-2022
Артём Мальцев
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Российский лыжник Артём Мальцев ответил, обиделся ли он на президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе из-за непопадания в состав классической эстафеты на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, сборная России уверенно завоевала золото на Играх в этой дисциплине. В состав команды вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. Устюгов финишировал с флагом.

«Есть ли обида на Вяльбе? Нет, конечно. Какие могут быть обиды? Я всё понимаю. Она сделала выбор, который полностью оправдал себя результатом. Не надо ничего выдумывать. У нас отличные отношения», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«Устюгов заслужил место в «золотой» эстафете». Мальцев — впервые о своей драме на ОИ «Устюгов заслужил место в «золотой» эстафете». Мальцев — впервые о своей драме на ОИ

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