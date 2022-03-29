«Справедливо, что финишёром был Устюгов». Мальцев – о непопадании в эстафету на ОИ-2022

Российский лыжник Артём Мальцев оценил то, что место в золотой эстафетной команде на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) получил Сергей Устюгов, а не он.
«Я считаю, что это было справедливо. Сергей полностью заслужил это место всей своей карьерой. Я прекрасно это понимаю. Если бы эстафета состояла из пяти этапов, тогда я бы точно попал в состав (смеётся). Но что вспоминать? Такова спортивная судьба.
Смотрел ли гонку? Конечно! А потом поздравил Сергея, когда он в номер пришёл. Как и всех остальных ребят. Это была великая победа. То, что произошло на Олимпиаде, никак не сказалось – мы близкие друзья», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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