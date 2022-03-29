Губерниев: из меня мог бы получиться просто блестящий президент ФЛГР!
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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев задумался о том, какую пользу он мог бы принести в качестве президента Федерации лыжных гонок России.
«Кстати, из меня мог бы получиться просто блестящий президент ФЛГР!!! Но я люблю свою журналистскую телевизионную работу и слежу за тем, чтобы в федерациях лыжных гонок и биатлона был порядок!!! Со мной не забалуешь!!! Елена Вяльбе может спать спокойно», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Дмитрий Губерниев — российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ». Лауреат премии ТЭФИ в 2007, 2015 и 2019 годах. Мастер спорта по академической гребле. Имел первый взрослый разряд по лыжным гонкам.
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