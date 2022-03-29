Лыжные гонки, чемпионат России, классика: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 29 марта, в Сыктывкаре продолжится чемпионат России – 2022 по лыжным гонкам. В программе – гонки с раздельного старта классическим стилем.

Трансляция женской гонки на 10 км начнётся в 10:45 по московскому времени. Мужской старт 15 км назначен на 12:10. Обе гонки в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

За медали национального чемпионата среди прочих поборются трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева. Среди других фаворитов: Денис Спицов, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв, Анастасия Рыгалина, Ольга Царёва и Евгения Крупицкая.

Напомним, российские лыжники не сумели завершить текущий кубковый сезон из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных гонок (FIS).

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