Сергей Устюгов — о победной эстафете на ОИ: ещё на старте знал, что Клебо не догонит меня

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов заявил, что не сомневался в победе в той гонке. Устюгов бежал последний этап эстафеты на Олимпиаде-2022 в Пекине, он ушёл на дистанцию с отрывом в 45 секунд от ближайшего преследователя, которым был пятикратный олимпийский чемпион, норвежец Йоханнес Клебо.

«На самой гонке, перед передачей эстафеты, когда я стоял и ждал Дениса Спицова, мне попросту не хватало дыхания. Я стоял задыхался то ли от волнения, то ли от адреналина, – я не понимал.

За сколько километров до финиша почувствовал, что Клебо меня не догнать? Я ещё на старте об этом знал», — сказал Устюгов в интервью YouTube-каналу «Большое радио».

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