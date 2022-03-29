Вяльбе назвала основных соперников Большунова в разделке на чемпионате России

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе рассказал, кто, по её мнению, навяжет борьбу лидеру мужской национальной команды Александру Большунову в гонке на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на чемпионате России в Сыктывкаре. Гонка стартовала в 12:30 мск.
«Думаете, только Червоткин сегодня может навязать борьбу Большунову? А я бы не стала сбрасывать со счетов Республику Коми, которая очень хорошо готовится. Тот же Семиков, Вокуев, Порошкин. Они тоже могут побороться.
Но, безусловно, Алексей готовился к этой гонке. Мы знаем, что он пропускал скиатлон, и это тоже очень важно. Но тем и интереснее будет гонка. Всё-таки здорово, когда есть конкуренция. Тем более все хотят обыграть Большунова», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
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