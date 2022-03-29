Александр Большунов: Кубок мира без России — просто чемпионат Норвегии. Это уже не спорт

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных соревнований со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Когда исключают сильнейших лыжников, то даже не знаю, как это назвать. Наверное да, это будет просто чемпионат Норвегии. Сборная России — прямые конкуренты.

На Олимпиаде доказали, что мы одни из главных спортсменов в лыжах. Мы достойны и чемпионата мира, и Олимпиад, и Кубка мира. Это престиж соревнований, когда есть конкуренция, а также честная и чистая борьба. Когда этого не происходит, то это уже не спорт», — цитирует Большунова «Спорт-экспресс», ссылаясь на эфир телеканала «Россия 24».

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