Наталья Непряева прокомментировала победу в разделке на чемпионате России

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. Непряева на 40 секунд опередила ближайшую преследовательницу, которой стала Алиса Жамбалова.

Непряева стала семикратной чемпионкой России, причём пять золотых медалей она завоевала в Сыктывкаре.

«Пятая золотая медаль в Сыктывкаре? Это, скорее, совпадение. Честно говоря, я только от вас это узнала, я их не считаю. Это значимый титул, но свои медали я не считаю.

Немного расстроилась, что сделали этот круг, мне больше нравится левая пятёрка. Но и эта трасса нелёгкая. Но и сложной назвать её тоже невозможно.

Мотивация всегда есть. Немного давит такая ответственность, что от тебя ждут только победы. Может, и неправильно так говорить, но я бы уже не могла назвать хорошей гонку, в которой заняла второе место. Планка уже высоко поднята», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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