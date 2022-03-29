Наталья Непряева рассказала, как Юрий Бородавко подготовил ей лыжи

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. Непряева на 40 секунд опередила ближайшую преследовательницу, которой стала Алиса Жамбалова.

По словам Непряевой, лыжи ей готовил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Да, он делает это ничуть не хуже сервисменов сборной России. Лыжи на высоте! Спасибо ему огромное, что он с такой ответственностью и любовью относится к нашим стартам. Сегодня он сделал лыжи, я их схватила и побежала на старт, даже не пробовала. Вот такая у нас степень доверия», — передаёт слова Непряевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.