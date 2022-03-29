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Турышев – о гонке на 15 км на ЧР: есть Большунов, но есть и другие прекрасные классисты

Турышев – о гонке на 15 км на ЧР: есть Большунов, но есть и другие прекрасные классисты
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Сергей Турышев поделился ожиданиями от мужской гонки классическим стилем на 15 км с раздельным стартом на чемпионате России, проходящем в Сыктывкаре.

«В мужской гонке у нас есть Александр Большунов, но есть прекрасные классисты Илья Семиков, который может побороться, Иван Якимушкин, который может пройти очень здорово. В этом году и Денис Спицов в классическом стиле добавил, они будут стараться навязывать борьбу. Алексей Червоткин тоже один из лидеров, который может навязать Александру борьбу, потому что именно на Кубке мира Алексей был одним из немногих, кто обыгрывал Александра в классических дистанциях.

Безусловно, если снег начнётся в середине дистанции, это будет на руку тем, кто в начале стартует. А если в начале пойдёт, то будет на руку тем, кто в конце идет, потому что первые будут прокладывать лыжню и улучшать скольжение для следующих», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».

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