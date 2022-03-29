Вяльбе — о Жамбаловой: Алисе сегодня очень крупно повезло

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала второе место Алисы Жамбаловой, занятое в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Алисе сегодня очень крупно повезло, что она сумела зацепиться за Натальей Непряевой. Ну а как иначе, если она стала призёром чемпионата России? К сожалению для Алисы, она будет только в расширенных списках сборной, тренироваться с основной командой – нет», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, что ранее Непряева, представляющая Архангельскую область, стала семикратной чемпионкой России. Она преодолела дистанцию разделки за 29 минут 16 секунд. Второй финишировала Жамбалова (Бурятия). Она уступила победительнице 40 секунд. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Алия Иксанова (Татарстан), проиграв 52,1 секунды.