Вяльбе — про молодых спортсменок: мне всё нравится — как они себя проявляют, бьются

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление молодых спортсменок в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Сыктывкаре.

«Честно скажу, мне всё нравится — как они себя проявляют, бьются. Вообще, хорошие результаты у девочек. Единственное, что огорчает – что у Натальи Непряевой здесь нет соперниц», — приводит слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, что ранее Наталья Непряева, представляющая Архангельскую область, стала семикратной чемпионкой России. Она преодолела дистанцию разделки за 29 минут 16 секунд. Второй финишировала Алиса Жамбалова (Бурятия). Она уступила победительнице 40 секунд. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Алия Иксанова (Татарстан), проиграв 52,1 секунды.