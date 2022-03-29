Жамбалова – о Непряевой: я ещё не настолько готова, чтобы бросить вызов Наталье

Представляющая Бурятию Алиса Жамбалова, серебряный призёр чемпионата России в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на чемпионате России в Сыктывкаре, рассказала о секрете своего успеха.

«Я ещё не настолько готова, чтобы бросить вызов Наталье. Она просто сильнее, психологически более уверенна. Наташа и с Йохауг боролась, и в спринтах очень хороша. Честно скажу, мне повезло, что Наталья меня догнала. Это помогло мне преодолеть порог усталости, в одиночку было бы сложно. Но было тяжело за ней держаться, и то, что я смогла вработаться, помогло мне превзойти свои ожидания.

Для меня этот чемпионат очень важен. Стараюсь выкладываться в каждой гонке. Всё будут решать тренеры. Этот сезон мне вообще дался очень тяжело. В прошлом сезоне после «Тур де Ски» заболела ковидом, последствия оказались хуже, чем я ожидала. В итоге ни летом потренироваться не удалось, как хотелось, ни начало сезона не сложилось. Первую половину сезона только втягивалась, и только со второй начала тренироваться нормально. Но на Кубке мира так ни разу и не стартовала. Так что, повторю, на чемпионате страны для меня крайне важно показать результат», — приводит слова Жамбаловой корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.