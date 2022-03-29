Отец Александра Большунова рассказал о ноу-хау сына

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, ответил на вопрос, какие ноу-хау есть у его сына.
«Наши ноу-хау? Если Саша где-то что-то находит и говорит: «Пап, давай сделаем», я всегда только «за» и стремлюсь поддержать. В этом спорте медовей не бывает, всё по крупицам собирается и такой конечный результат получается. Настрой у Саши всегда боевой, не знаю, что он побежит. Но на каждую гонку он выходит с одинаковым настроем: выиграть. На старт всегда нужно выходить с боевым настроем, если его нет, то и на старте делать нечего.
Он ярко начал смотреться даже на первых стартах в Брянске, когда я приезжал, на простых комбинированных лыжах. Его поставили на место, так сказать. С самого начала у него были такие задатки и стремления быть первым, но инвентарь часто подводил. Нынешний результат нарабатывался годами: инвентарь, тренировочный процесс. Я передал его грамотному тренеру — к Юрию Викторовичу [Бородавко] попал удачно. У всех ребят, кто у него тренировался, достойные результаты. Всё зависит от тренера, ну и, конечно, спортсмена, который умеет чувствовать свои границы, загоняет себя в долг», — сказал Большунов-старший в эфире «Матч ТВ».
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