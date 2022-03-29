Александр Большунов: позади было два человека, которые меня немного напрягали

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал победу в гонке на 15 км с раздельным стартом классическим ходом на чемпионате России в Сыктывкаре. Большунов на 19,8 секунды опередил ближайшего преследователя, которым оказался Ермил Вокуев.

«Гонка хорошо прошла, поработал 15 км в одного. Сегодня позади меня было два человека, которые меня немного напрягали. Спортсмены из Коми выступают сильно. Они бегут на домашней трассе, где проводят значительную часть подготовки. Плюс у них на все погоды отработаны варианты мазей и парафинов, видно, что лыжи у них работают отлично во всех гонках. Отсюда и результат. Но дома и стены помогают», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.



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