Панжинский: верим, что с этого ЧР в Сыктывкаре начнутся подъёмы российских стартов

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александр Панжинский прокомментировал итоги индивидуальных лыжных гонок с раздельного старта классическим стилем на чемпионате России.

«Победители сегодня были ожидаемыми. Непряева и Большунов выиграли уверенно, с существенным преимуществом. Более интересная борьба была за второе и третье место у мужчин. Это ребята из республики Коми, успешно выступают вторую гонку подряд. Вокуев порадовал своих болельщиков.

Рад, что уровень результатов на чемпионате России очень высокий, несмотря на конец сезона, многие устали. Но результаты достойные, есть трансляция ЧР, много болельщиков видим. И верим, что с этого чемпионата России в Сыктывкаре начнутся подъёмы российских стартов и более пристальное внимание к ним», — сказал Панжинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.