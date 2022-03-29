Илья Порошкин: думать о победе над таким лыжником, как Большунов, даже смешно

Мастер спорта международного класса Илья Порошкин, занявший третье место в гонке на 15 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, подвёл итог своего старта.
«Соперники сегодня были очень сильны. И Ермил (Вокуев — прим. «Чемпионат».), и уже тем более Александр – титулованные лыжники, так что стать третьим вслед за ними – очень хороший результат. А думать о победе над таким лыжником, как Большунов, даже смешно. Он — трёхкратный олимпийский чемпион, король лыж, победить его просто нереально. Но стремиться к этому нужно. Я настраивался на домашнем чемпионате России показать высокие результаты, и пока получается. На скиатлоне был пятым, сегодня – третий. Впереди ещё гонки будут, мы с Ильёй Семиковым командный спринт побежим, а потом эстафету.
Конечно, если бы все четыре этапа были классикой, мы бы претендовали на победу (смеётся). Но и так поборемся. Большунов говорит, что нам лыжи помогают? Это так. А как иначе будет на родной трассе, где мы бегаем с детства и всегда готовы показывать результаты. Нам, конечно, с погодой повезло, в отличие от девочек, у которых то снег, то солнце, то пасмурно», — сказал Порошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 29 марта 2022
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