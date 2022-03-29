Тренер Большунова и Непряевой оценил победы лыжников в разделке на чемпионате России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, под чьим руководством занимаются, в частности, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и олимпийская чемпионка в эстафете Наталья Непряева, прокомментировал победы подопечных в гонках с раздельным стартом на чемпионате России в Сыктывкаре.
«Наталья Непряева и Александр Большунов показывают и подтверждают свой высокий уровень, свой класс. Их выступлениями на чемпионате России. Не побоюсь этой громкой фразы, но Непряева и Большунов — это лучшие лыжники мира на данный момент.
Очень ценно, что у молодых спортсменов есть возможность соревноваться со спортсменами такого уровня. Молодые ребята, юниоры смотрят на Наталью, Александра и стремятся в будущем как минимум выступать не хуже, а то и лучше. Это здорово, что Непряева и Большунов находят в себе силы и мотивацию и показывают такие результаты», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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