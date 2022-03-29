Бессмертных: впечатления от гонки? Офигенно! Всё очень здорово, болельщики подбадривают

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете Александр Бессмертных рассказал о своих ощущениях от старта в индивидуальной гонке классическим стилем на чемпионате России, проходящем в Сыктывкаре.
«Какие впечатления от гонки? Офигенно! Всё очень здорово, болельщики подбадривают. Когда бежишь, получаешь удовольствие, а я сегодня море удовольствия получил. Конечно, пришлось потерпеть. Когда за кем-то бежал, было легко, когда тащил – тяжело. С профессионального настроя на удовольствие гораздо легче переключиться, чем наоборот. У меня никогда за время карьеры не было момента, когда хотелось бы бросить лыжи. Я просто счастлив, что вновь пробежал с парнями. Когда ты не зацикливаешься на результате, то это здорово», — приводит слова Бессмертных корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 29 марта 2022
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