Бессмертных — о возможном окончании карьеры: годика четыре потерплю, наверное
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Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете Александр Бессмертных после старта в индивидуальной гонке классическим стилем на чемпионате России, проходящем в Сыктывкаре, рассказал о возможном завершении своей карьеры.
«На следующий чемпионат России тоже планирую приехать. И через два года тоже. Буду бегать, пока не пробегу в составе сборной Кемеровской области эстафету на чемпионате страны. У нас подрастают очень талантливые ребята, но мне нужно подождать, пока они выйдут на взрослый уровень. Годика четыре потерплю, наверное (смеётся)», — приводит слова Бессмертных корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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