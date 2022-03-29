Бородавко: не вспомню, когда за чемпионатом России по лыжам все следили с таким интересом

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высоко оценил уровень проведения и качество информационного освещения чемпионата России, проходящего в Сыктывкаре.

«Чемпионат России проходит на очень позитивной ноте, большинство членов сборной команды участвует в этом соревновании. Все выступают за свои территории, пытаются бороться за награды. Сам чемпионат России организован на высшем уровне, присутствует большое количество зрителей, приехали почти все спортсмены, никто не отказывался. Классно, что показывают все соревнования. Мы рады, что всем так интересно. Даже не вспомню, когда в последний раз все следили за чемпионатом России с таким интересом. Это здорово!», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.