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Магни Смедос расплакалась после бронзы в марафоне на чемпионате Норвегии

Магни Смедос расплакалась после бронзы в марафоне на чемпионате Норвегии
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26-летняя норвежская лыжница Магни Смедос посвятила бронзовую медаль в марафоне свободным стилем на чемпионате Норвегии погибшему отцу. После финиша спортсмена расплакалась, и она брала паузы, когда давала интервью журналистам.

«Сегодня ровно шесть месяцев с того момента, как папа попал в аварию, главной целью сезона для меня была медаль. Вчера я провела небольшую ободряющую беседу с Мартином Лёвстремом Нюэнгетом (выиграл марафон на этапе Кубка мира в Хольменколлене после кончины отца. – Прим. «Чемпионата»), чтобы вдохновиться его примером.

Он сумел нормально пережить смерть отца, я же не могу сказать то же самое о себе. Я получила от него несколько хороших советов, что я должна была пойти «по следам папы». На третьем и четвёртом кругах я представляла, как он толкает меня вверх по склонам. Я почувствовала, что обладаю сверхспособностями. Я летела на лыжах.

Прошлой ночью мне приснился папа, весь день я чувствовала, что он со мной. Я так горжусь собой, тем, что мне удалось сделать в этот день. Сегодня чудесный день», — приводит слова Смедос NRK.

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Источник: NRK

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