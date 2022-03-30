Лыжный спорт, чемпионат России: во сколько начало командного спринта, где смотреть

Сегодня, 30 марта, в Сыктывкаре продолжится чемпионат России – 2022 по лыжным гонкам. В программе – командный спринт классическим стилем. Соревнования будут показаны в прямом эфире телеканала «Матч ТВ», начало трансляции в 10:30 мск.
За медали национального чемпионата среди прочих ведут борьбу трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и действующая обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева. Среди других известных лыжников: Денис Спицов, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Алексей Червоткин, Савелий Коростелёв, Анастасия Рыгалина, Ольга Царёва и Евгения Крупицкая.
Напомним, российские лыжники не сумели завершить текущий кубковый сезон из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных гонок (FIS).
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