Александр Большунов и Александр Терентьев вышли в финал командного спринта на ЧР

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев прошли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. Спортсмены показали лучший результат в первом полуфинале.

Второе место в забеге заняли Алексей Виценко и Ермил Вокуев, отставшие на 0,3 секунды. Третье место разделили сразу три тандема: Андрей Феллер/Владимир Фролов, Денис Филимонов/Сергей Ардашев и Владислав Азанов/Владислав Афанасьев.

В 11:00 мск начнётся второй полуфинал, по итогам которого определится состав финалистов.

Ранее Наталья Непряева и Светлана Николаева вышли в финал женского спринта на чемпионате России.

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