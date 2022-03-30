Александр Большунов и Александр Терентьев вышли в финал командного спринта на ЧР
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Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев прошли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. Спортсмены показали лучший результат в первом полуфинале.
Второе место в забеге заняли Алексей Виценко и Ермил Вокуев, отставшие на 0,3 секунды. Третье место разделили сразу три тандема: Андрей Феллер/Владимир Фролов, Денис Филимонов/Сергей Ардашев и Владислав Азанов/Владислав Афанасьев.
В 11:00 мск начнётся второй полуфинал, по итогам которого определится состав финалистов.
Ранее Наталья Непряева и Светлана Николаева вышли в финал женского спринта на чемпионате России.
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