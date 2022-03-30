Определились все соперники Большунова и Терентьева в финале командного спринта на ЧР

Стало известно, с кем сразятся российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев в финале командного спринта на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. По итогам второго полуфинала в финал вышли следующие тандемы: Андрей Кузнецов/Иван Горбунов (1-е место), Иван Безматерных/Савелий Коростелёв (2-е), Илья Порошкин/Илья Семиков (3-е) и Максим Зубцов/Александр Гребенько (4-е).

Напомним, из первого полуфинала помимо Большунова и Терентьева в финал вышли Алексей Виценко/Ермил Вокуев, Андрей Феллер/Владимир Фролов, Денис Филимонов/Сергей Ардашев, Владислав Азанов/Владислав Афанасьев и Сергей Забалуев/Андрей Краснов.

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