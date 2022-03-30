Наталья Непряева одержала четвёртую победу подряд на чемпионате России

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Наталья Непряева выиграла четвёртую гонку подряд на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. Сегодня, 30 марта, Непряева вместе со Светланой Николаевой выиграла командный спринте классическим ходом. До этого она победила в спринте, в скиатлоне и в разделке.

Таким образом, 26-летняя Непряева, представляющая Архангельскую область, стала восьмикратной чемпионкой России.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Командный спринт. Финал

1. Наталья Непряева/Светлана Николаева — 21.12,6

2. Екатерина Смирнова/Наталья Мекрюкова +2,7

3. Евгения Рудометова/Ольга Кучерук +4,0

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