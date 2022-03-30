Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В финале женского командного спринта на чемпионате России случился завал

В финале женского командного спринта на чемпионате России случился завал
Комментарии

В финале командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам произошёл столкновение Натальи Мекрюковой и Христины Мацокиной. Обе гонщицы смогли продолжить гонку.

Несмотря на падение, Мекрюкова вместе с подругой по команде Екатериной Смирновой завоевали серебряные медали, отстав от победительниц Натальи Непряевой и Светланы Николаевой на 2,7 секунды. Мацокина и её напарница Анастасия Доценко заняли по итогам финальной гонки шестое место, отстав на 12,8 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Командный спринт. Финал
1. Наталья Непряева/Светлана Николаева — 21.12,6
2. Екатерина Смирнова/Наталья Мекрюкова +2,7
3. Евгения Рудометова/Ольга Кучерук +4,0
4. Елизавета Шалабода/Наталья Матвеева +5,3
5. Ольга Вокуева/Ольга Царёва +5,4
6. Анастасия Доценко/Христина Мацокина +12,8

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022