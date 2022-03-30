В финале женского командного спринта на чемпионате России случился завал

В финале командного спринта на чемпионате России по лыжным гонкам произошёл столкновение Натальи Мекрюковой и Христины Мацокиной. Обе гонщицы смогли продолжить гонку.
Несмотря на падение, Мекрюкова вместе с подругой по команде Екатериной Смирновой завоевали серебряные медали, отстав от победительниц Натальи Непряевой и Светланы Николаевой на 2,7 секунды. Мацокина и её напарница Анастасия Доценко заняли по итогам финальной гонки шестое место, отстав на 12,8 секунды.
Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Командный спринт. Финал
1. Наталья Непряева/Светлана Николаева — 21.12,6
2. Екатерина Смирнова/Наталья Мекрюкова +2,7
3. Евгения Рудометова/Ольга Кучерук +4,0
4. Елизавета Шалабода/Наталья Матвеева +5,3
5. Ольга Вокуева/Ольга Царёва +5,4
6. Анастасия Доценко/Христина Мацокина +12,8
- 30 марта 2022
-
12:44
-
12:18
-
12:04
-
11:58
-
11:51
-
11:20
-
10:49
-
10:21
-
09:40
- 29 марта 2022
-
21:14
-
20:12
-
19:31
-
17:54
-
15:49
-
15:43
-
15:36
-
15:26
-
15:18
-
15:18
-
15:03
-
15:00
-
14:49
-
14:46
-
14:15
-
13:55
-
13:52
-
13:48
-
13:44
-
13:39
-
13:34
-
13:29
-
13:20
-
13:16
-
13:15
-
13:14