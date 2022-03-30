Наталья Непряева прокомментировала победу в командном спринте на чемпионате России

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Наталья Непряева прокомментировала завоевание золота в командном спринте на чемпионате России в Сыктывкаре. Непряева победила вместе со Светланой Николаевой.
«У нас были все шансы бороться за первое место, и я рада, что у нас всё получилось. Это круто. Я так и рассчитывала убежать на последнем подъёме, это и сделала.
Секрет успеха? Да нормально я сплю, как все. Не знаю. Много сплю, много ем (смеётся). Оставшиеся гонки? Всё будет зависеть от самочувствия, но планирую пробежать все. Классное настроение, я понимала, что у нас команда неплохая. Я бы даже сказала, хорошая (смеётся)», — цитирует Непряеву «РИА Новости Спорт».
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