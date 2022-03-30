Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Наталья Непряева и Александр Терентьев получат «Хрустальные глобусы» 3 апреля

Наталья Непряева и Александр Терентьев получат «Хрустальные глобусы» 3 апреля
Комментарии

По информации «Чемпионата», вручение «Хрустальных глобусов» российским лыжникам Наталье Непряевой и Александру Терентьеву состоится 3 апреля после завершения мужского марафона на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. Непряева получит «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте, Терентьев — «Малый хрустальный глобус» за победу в молодёжном зачёте.

Непряева заработала 973 очка за сезон. Она опередила американку Джессику Диггинс (793 очка) и шведку Эббу Андерссон (772 очка). Что касается Терентьева, то он заработал 330 очков в молодёжном зачёте, опередив немца Фридриха Моха (213 очков) и шведа Вильяма Поромаа (162 очка).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022