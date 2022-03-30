Наталья Непряева и Александр Терентьев получат «Хрустальные глобусы» 3 апреля
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По информации «Чемпионата», вручение «Хрустальных глобусов» российским лыжникам Наталье Непряевой и Александру Терентьеву состоится 3 апреля после завершения мужского марафона на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. Непряева получит «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте, Терентьев — «Малый хрустальный глобус» за победу в молодёжном зачёте.
Непряева заработала 973 очка за сезон. Она опередила американку Джессику Диггинс (793 очка) и шведку Эббу Андерссон (772 очка). Что касается Терентьева, то он заработал 330 очков в молодёжном зачёте, опередив немца Фридриха Моха (213 очков) и шведа Вильяма Поромаа (162 очка).
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