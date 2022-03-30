Большунов и Терентьев: мы вместе поработали, и результат говорит сам за себя

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев прокомментировали своё выступление в командном спринте на чемпионате России в Сыктывкаре.
Терентьев: Перед финалом сказал Сане Большунову – давай поработаем на время. Он говорит – если ты будешь работать, то я тоже поработаю.
Большунов: Когда такое предложение поступает, я всегда «за», поскольку хочу, чтобы каждый выкладывался на полную. Мы вместе поработали, и результат говорит сам за себя. Получилась отличная интервальная тренировка с хорошим темпом. Скорость этапов Кубка мира нужно поддерживать и на российских стартах. Спокойно кататься нет смысла.
Терентьев: Сегодня на первом этапе закислился, второй и третий этап мне было потяжелее, в концовке просто доезжал в среднем темпе. Спасибо Саньку, что привёз такой большой отрыв.
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