Мацокина обвинила Мекрюкову в инциденте с падением в финале командного спринта на ЧР

Российская лыжница Христина Мацокина прокомментировала инцидент в финале командного спринта на чемпионате России, где ей помешала Наталья Мекрюкова. Мацокина упала, и её команда не смогла побороться за медали.
«В ситуации с Натальей Непряевой произошло следующее: я ехала за Дианой Соболевой, и она планировала встать в лыжню, которая левее. Но в последний момент передумала. Получилось, что я просто встала за ней и потеряла скорость. А Наташа, видимо, изначально планировала ехать там, где в итоге оказалась я, и ей пришлось объезжать почти по бордам.
В ситуации с падением виновата была Наталья Мекрюкова. Она начала перестраиваться и наступила мне на лыжу, а в итоге мы обе завалились. Но Наталья вместе с Катей Смирновой сумели добраться до призов, а мы нет. Ничего страшного, это спринт.
Мне на этом чемпионате очень тяжело и физически, и морально. Плюс лыжи подводят меня постоянно. Сегодня вообще не держали, было сложно бежать. Да и вообще весь сезон получился скомканным. Надеюсь, что дальше будет только лучше», — сказала Мацокина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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