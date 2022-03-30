Олимпийские чемпионы примут участие в Югорском лыжном марафоне

Олимпийские чемпионы разных лет примут участие в Югорском лыжном марафоне, мероприятия в рамках которого пройдут с 7 по 10 апреля в Ханты-Мансийске.

Свой приезд на марафон подтвердили легенды отечественных лыж: единственный в истории отечественного лыжного спорта четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, олимпийские чемпионы разных лет — победитель VII Югорского марафона Евгений Дементьев, Михаил Иванов, Александр Легков, призеры Олимпиад Александр Завьялов и Иван Алыпов. Кроме того, в марафоне примут участие герои Олимпиады-2022 в Пекине — олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов и серебряный призер Игр Иван Якимушкин. Одной из главных звезд Югорского марафона станет трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Среди участников марафона также известные биатлонисты, члены сборной России – призер Олимпиады-2022 в Пекине в эстафете Карим Халили, Даниил Серохвостов и Никита Поршнев.

Ожидается, что «звездные» участники марафона, помимо самой гонки, смогут пообщаться и сфотографироваться с другими участниками и болельщиками. Участие знаменитых спортсменов в марафоне повышает его статус и привлекает все большее внимание любителей лыж. В результате постоянно растет количество участников марафона. На сегодняшний день о своем намерении принять участие в забеге уже заявили свыше 3 тысяч человек, из них более тысячи пробегут марафонскую дистанцию в 50 км. При этом регистрация на марафон еще не завершилась, заявиться на гонку можно до 7 апреля.