Большунов и Терентьев прокомментировали своё шоу для болельщиков на ЧР по лыжам
Поделиться
Чемпионы России в лыжном командном спринте Александр Большунов и Александр Терентьев, одержавшие победу в первой гонке состязаний в Сыктывкаре, прокомментировали ещё один финиш, который они устроили вдвоём после окончания соревнований.
Большунов: Пошли на прямую перед трибунами и устроили ещё один финиш специально для болельщиков? Конечно. Зарубились с Саньком, устроили шоу, только он, похоже, совсем вырубился. Плюс я ещё и в лыжню лучшую встал.
Терентьев: Да, я вырубился.
Большунов: Болельщиков, правда, не так много, хотелось бы больше. Но, думаю, на выходные вновь соберётся. Последние два сезона на этапах Кубка мира, даже на Олимпиаде было совсем мало болельщиков.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 30 марта 2022
-
14:20
-
14:13
-
14:08
-
14:07
-
14:03
-
14:01
-
13:55
-
13:52
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
12:44
-
12:18
-
12:04
-
11:58
-
11:51
-
11:20
-
10:49
-
10:21
-
09:40
- 29 марта 2022
-
21:14
-
20:12
-
19:31
-
17:54
-
15:49
-
15:43
-
15:36
-
15:26
-
15:18
-
15:18
-
15:03
-
15:00
-
14:49
-
14:46
-
14:15
Партнерский контент