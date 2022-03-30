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Большунов и Терентьев прокомментировали своё шоу для болельщиков на ЧР по лыжам

Большунов и Терентьев прокомментировали своё шоу для болельщиков на ЧР по лыжам
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Чемпионы России в лыжном командном спринте Александр Большунов и Александр Терентьев, одержавшие победу в первой гонке состязаний в Сыктывкаре, прокомментировали ещё один финиш, который они устроили вдвоём после окончания соревнований.

Большунов: Пошли на прямую перед трибунами и устроили ещё один финиш специально для болельщиков? Конечно. Зарубились с Саньком, устроили шоу, только он, похоже, совсем вырубился. Плюс я ещё и в лыжню лучшую встал.

Терентьев: Да, я вырубился.

Большунов: Болельщиков, правда, не так много, хотелось бы больше. Но, думаю, на выходные вновь соберётся. Последние два сезона на этапах Кубка мира, даже на Олимпиаде было совсем мало болельщиков.

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