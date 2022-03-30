Смирнова: падение Мекрюковой помешало нам бороться за победу

Российская лыжница Екатерина Смирнова прокомментировала инцидент с падением её напарницы Натальи Мекрюковой в командном спринте на чемпионате России. Смирнова и Мекрюкова заняли второе место, уступив Наталье Непряевой и Светлане Николаевой 2,7 секунды.
«Я даже не знала, что Наташа Мекрюкова упала, только после финиша узнала. И сейчас понимаю, что это, возможно, помешало нам бороться даже за победу. Моя напарница сделала весь командный спринт, а у меня не получалось убежать. Все держались, никто не отставал. Я так удивилась, ведь в полуфинале мы прогулялись, и всё равно финишировали с огромным отрывом. А тут те, кто проиграл нам пропасть, держались до последнего.
После вчерашней гонки я была очень злой. Мне в разделке не повезло с лыжами из-за выпавшего снега. На первой отсечке была только 41-й и реально не понимал, что происходит. А ведь рассчитывала на призы. Я ведь и не должна была командный спринт бежать, но после неудачи в разделке решила, что на таком состоянии нужно обязательно выходить на старт и бежать изо всех сил. Кажется, вся злость осталась на трассе, а сейчас только радость осталась», — сказала Смирнова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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