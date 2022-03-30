Ольга Кучерук: всю финишную прямую прошла со сломанной палкой

Призёр чемпионата мира среди юниоров Ольга Кучерук прокомментировала своё выступление в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Сыктывкаре.
«Старалась вообще не смотреть по сторонам, была максимально сконцентрирована на том, как бежать самой. Если ты отдашь все силы на первом подъёме, не будет чем ответить на втором. Так что я контролировала ситуацию и старалась все силы оставить на финиш. Наверняка мне было бы тяжелее, если бы рядом были Наталья Непряева и Христина Мацокина, но одна была далеко впереди, а другая сзади. Я отдала всё, что у меня было.
Кстати, наверное, никто не заметил, но на своём втором этапе мне срезали палку. Мы ехали в подъём, и на выходе с подъёма девчонки рядом упали, а у меня примерно на 20 см палка срезана. Я сначала испугалась, но потом поняла, что хоть какой-то толчок её можно делать, и всю финишную прямую прошла со сломанной палкой. К счастью, это не сказалось на результате», — сказала Кучерук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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