Ольга Кучерук: всю финишную прямую прошла со сломанной палкой

Призёр чемпионата мира среди юниоров Ольга Кучерук прокомментировала своё выступление в командном спринте на чемпионате России по лыжным гонкам, проходящем в Сыктывкаре.

«Старалась вообще не смотреть по сторонам, была максимально сконцентрирована на том, как бежать самой. Если ты отдашь все силы на первом подъёме, не будет чем ответить на втором. Так что я контролировала ситуацию и старалась все силы оставить на финиш. Наверняка мне было бы тяжелее, если бы рядом были Наталья Непряева и Христина Мацокина, но одна была далеко впереди, а другая сзади. Я отдала всё, что у меня было.

Кстати, наверное, никто не заметил, но на своём втором этапе мне срезали палку. Мы ехали в подъём, и на выходе с подъёма девчонки рядом упали, а у меня примерно на 20 см палка срезана. Я сначала испугалась, но потом поняла, что хоть какой-то толчок её можно делать, и всю финишную прямую прошла со сломанной палкой. К счастью, это не сказалось на результате», — сказала Кучерук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.