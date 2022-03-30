Рудометова — о командном спринте: даже если отправишь подругу первой, ей будет тяжело

Российская лыжница Евгения Рудометова прокомментировала третье место своей команды в спринте на чемпионате России. Рудометова и Ольга Кучерук уступили тандемам Наталья Непряева/Светлана Николаева и Екатерина Смирнова/Наталья Мекрюкова.
«Моя задача была простой – держаться в голове группы, но вперёд не лезть, даже если есть силы. Потому что даже если ты отправишь свою подругу первой на передаче, ей будет тяжело, ведь все будут догонять и накатывать. Если, конечно, это не такой отрыв, как у Большунова с Терентьевым.
В общем, я старалась никого не отпускать и удобно передавать эстафету. Мы в полуфинале немного ошиблись с тактикой передачи, и на финале уже очень хорошую позицию выбрали, всё сработало. Мы очень рады, что сумели забежать в призы!» — сказала Рудометова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 30 марта 2022
-
14:20
-
14:13
-
14:08
-
14:07
-
14:03
-
14:01
-
13:55
-
13:52
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
12:44
-
12:18
-
12:04
-
11:58
-
11:51
-
11:20
-
10:49
-
10:21
-
09:40
- 29 марта 2022
-
21:14
-
20:12
-
19:31
-
17:54
-
15:49
-
15:43
-
15:36
-
15:26
-
15:18
-
15:18
-
15:03
-
15:00
-
14:49
-
14:46
-
14:15