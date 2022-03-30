Рудометова — о командном спринте: даже если отправишь подругу первой, ей будет тяжело

Российская лыжница Евгения Рудометова прокомментировала третье место своей команды в спринте на чемпионате России. Рудометова и Ольга Кучерук уступили тандемам Наталья Непряева/Светлана Николаева и Екатерина Смирнова/Наталья Мекрюкова.

«Моя задача была простой – держаться в голове группы, но вперёд не лезть, даже если есть силы. Потому что даже если ты отправишь свою подругу первой на передаче, ей будет тяжело, ведь все будут догонять и накатывать. Если, конечно, это не такой отрыв, как у Большунова с Терентьевым.

В общем, я старалась никого не отпускать и удобно передавать эстафету. Мы в полуфинале немного ошиблись с тактикой передачи, и на финале уже очень хорошую позицию выбрали, всё сработало. Мы очень рады, что сумели забежать в призы!» — сказала Рудометова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.