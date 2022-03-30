Йохауг отреагировала на слова Вяльбе о том, что её вынудили поменять отношение к россиянам

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг лично отреагировала на резонансные слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в свой адрес.

Ранее Вяльбе предположила, что позиция Йохауг по отстранению россиян от Кубка мира была навязана ей Федерацией лыжных гонок Норвегии. «Каждый имеет свою точку зрения, мнение, имеет право высказаться. Но когда ты видишь, что норвежка искренне после финиша обнимается с Натальей Непряевой, а вечером даёт интервью, где говорит о нежелании видеть русских на соревнованиях… Это говорит о том, что руководители призвали сказать так», — заявила Вяльбе.

Диалог Йохауг с журналистом норвежского издания VG.

Журналист: Вынуждали ли вас критически высказываться об участии российских лыжников в соревнованиях?

Йохауг: Нет.

Журналист: Что вы думаете о словах Елены Вяльбе?

Йохауг: Она может говорить всё, что захочет.

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