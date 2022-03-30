Йоханнес Клебо полностью оправился от коронавируса и планирует участие в гонках

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо полностью оправился от заболевания коронавирусом, сообщает издание Adressa.

Клебо планирует выступить во второй части чемпионата Норвегии, которая пройдёт в Лигне с 6 по 9 апреля.

«Он выступит в командном спринте и пройдёт 10-километровую дистанцию свободным стилем. Это будет его отправной точкой», — приводит слова тренера норвежских спринтеров Арильда Монсена Adressa.

Отметим, что из-за болезни Клебо полностью пропустил последние три этапа Кубка мира по лыжным гонкам, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Норвежский спортсмен одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 по лыжным гонкам, однако упустил «Малый хрустальный глобус» по программе спринтерских гонок.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке.