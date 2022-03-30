Шон Уайт: Серена Уильямс однажды пришла на мою вечеринку на Хэллоуин

Трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный американский сноубордист Шон Уайт рассказал, кто из спортсменов больше всего его вдохновляет.

«Я бы назвал Серену Уильямс. Она просто невероятна в том, насколько долгой была её карьера и чего она в ней добилась. Она очень весёлая, я знаю, потому что мы иногда тусовались вместе. Однажды она пришла на мою вечеринку на Хэллоуин», — приводит слова Уайта Sportskeeda.

Серена Уильямс 23 раза становилась чемпионкой турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде. По этому показателю она уступает лишь Маргарет Корт, у которой 24 титула ТБШ.

Уайт — единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион во всех дисциплинах сноуборда. Также на счету Шона 13 побед на соревнованиях по сноубордингу на Winter X Games. После Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) американец объявил о завершении карьеры.