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Шон Уайт: Серена Уильямс однажды пришла на мою вечеринку на Хэллоуин

Шон Уайт: Серена Уильямс однажды пришла на мою вечеринку на Хэллоуин
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Трёхкратный олимпийский чемпион, легендарный американский сноубордист Шон Уайт рассказал, кто из спортсменов больше всего его вдохновляет.

«Я бы назвал Серену Уильямс. Она просто невероятна в том, насколько долгой была её карьера и чего она в ней добилась. Она очень весёлая, я знаю, потому что мы иногда тусовались вместе. Однажды она пришла на мою вечеринку на Хэллоуин», — приводит слова Уайта Sportskeeda.

Серена Уильямс 23 раза становилась чемпионкой турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде. По этому показателю она уступает лишь Маргарет Корт, у которой 24 титула ТБШ.

Уайт — единственный в истории трёхкратный олимпийский чемпион во всех дисциплинах сноуборда. Также на счету Шона 13 побед на соревнованиях по сноубордингу на Winter X Games. После Олимпиады-2022 в Пекине (Китай) американец объявил о завершении карьеры.

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