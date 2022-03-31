Якимушкин и Мальцев к новому сезону будут готовиться в группе Бородавко

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал об изменениях в своей группе в связи с уходом из сборной немецкого специалиста Маркуса Крамера.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить Маркуса за всё, что он сделал для российских лыж. Мне очень жаль, что такой сильный специалист, хороший друг уходит. Печально, что расставание это случилось именно таким образом. Верю, что мы с ним будем регулярно общаться, и надеюсь, что он ещё поработает в сборной России.

В связи с этой ситуацией Елена Валерьевна предложила мне взять в свою группу Юлию Ступак и Артёма Мальцева. С Артёмом я уже поговорил, мы нашли общий язык. Юля сейчас восстанавливает здоровье, с ней мы пока не общались. Может быть, она и не захочет работать со мной после разговора. Неволить никого не могу. Кроме того, из группы Олега Орестовича Перевозчикова ко мне переходит Иван Якимушкин.

Хочу сказать, что это только предварительные расклады, которые должны быть утверждены на президиуме ФЛГР», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.