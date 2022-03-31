Тренер Большунова рассказал, в чём Александр стал слабее за олимпийский сезон

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, в чём за олимпийский сезон-2021/2022 его подопечный Александр Большунов стал сильнее, а в чём – слабее.
«Во-первых, психологически он стал гораздо устойчивее. Во-вторых, он научился ещё пристальнее слушать свой организм. Были моменты, когда на контрольных тренировках Саша не мог выйти на предельные скорости, но мы правильно находили этому объяснение и шли дальше. Но были и минусы. Из-за травмированных ахиллов у него была практически сорвана летняя подготовка, не проделана ни беговая работа, ни взрывные мощные движения на ноги и руки. Чтобы компенсировать работоспособность, Саня почти каждый день на вкатке в Финляндии накатывал по 100 км или больше. Он проделал огромный объём аэробной и силовой работы. Конечно, это сказалось на его резкости и быстроте. Бесследно ничего не проходит. Переживаний и сомнений было очень много. Буквально за неделю до Кубка мира было непонятно, на что он способен. Но на первом же этапе Саня показал своё умение встать на лыжи и сделать больше того, что мог на конкретный день. Реализация возможностей – это у него в крови, в психологии», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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