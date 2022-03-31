Тренер сборной России одной фразой оценил скандал с Уиллом Смитом на «Оскаре»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о скандале на «Оскаре».

Напомним, в ночь на 28 марта на церемонии вручения премии «‎Оскар» известный голливудский актёр Уилл Смит подошёл к комику Крису Року и дал ему пощёчину. Ведущий отшутился, а звезда «Короля Ричарда» в грубой форме требовал не упоминать имя его жены. Конфликт произошёл из-за шуток Рока о причёске жены Смита. Комик сравнил её с героиней фильма «Солдат Джейн» — обе девушки практически лысые. Супруга Смита потеряла волосы из-за аутоиммунного заболевания.

«Тут наиболее подходит простое русское выражение — «За базар нужно отвечать», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.