Тренер сборной России одной фразой оценил скандал с Уиллом Смитом на «Оскаре»
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о скандале на «Оскаре».
Напомним, в ночь на 28 марта на церемонии вручения премии «Оскар» известный голливудский актёр Уилл Смит подошёл к комику Крису Року и дал ему пощёчину. Ведущий отшутился, а звезда «Короля Ричарда» в грубой форме требовал не упоминать имя его жены. Конфликт произошёл из-за шуток Рока о причёске жены Смита. Комик сравнил её с героиней фильма «Солдат Джейн» — обе девушки практически лысые. Супруга Смита потеряла волосы из-за аутоиммунного заболевания.
«Тут наиболее подходит простое русское выражение — «За базар нужно отвечать», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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