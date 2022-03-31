«Вам нужны такие медали?» Юрий Бородавко — призёрам ЧМ-2022 по фигурному катанию

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о последствиях массовых отстранений российских спортсменов от международных соревнований.
«Противостояние сильнейших – основа спорта. Ведь ради этого всё и затевается, чтобы выявить лучших. А сейчас принимаются любые меры, чтобы вытеснить россиян. Мы это видели на примере чемпионата мира по фигурному катанию. Люди, которые никогда в жизни по спортивному принципу не смогли бы забраться на такие вершины, становятся призёрами. А потом ещё говорят, что без русских лучше.
Ребята, а вы тренироваться лучше и эффективнее не пробовали? Вам нужны такие медали, когда не было тех, кого вы обыграть не можете? Вы будете этим гордиться? Не хотите соревноваться с русскими – сидите дома, где их точно нет. На лучших турнирах должны соревноваться лучшие. Лыжи без противостояния России и Норвегии невозможны», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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