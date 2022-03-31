Австрийский производитель лыжной экипировки продолжит работать с россиянами

Австрийская компания Atomic, производящая лыжную экипировку, продолжит работать с российскими спортсменами. Об этом сообщает телеграм-канал «Голый спорт» со ссылкой на российского лыжника Ермила Вокуева. Сам спортсмен использует эту экипировку.

«Atomic, на котором бегает Ермил, не уходит с российского рынка и будет делать всё, чтобы обеспечить своих спортсменов необходимым инвентарём», – говорится в телеграм-канале.



Ранее французская компания Rossignol сообщила о приостановке сотрудничества с российскими спортсменами. В частности, экипировкой производителя пользовался лидер сборной России Александр Большунов. После этого глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заверила, что россияне не останутся без экипировки.