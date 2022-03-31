Юниорский тренер Степановой рассказал, что поразило его в выступлении Вероники на ОИ-2022

Старший тренер юниорской женской сборной России по лыжным гонкам Артём Гельманов высказался о выступлении своей воспитанницы Вероники Степановой на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.
«Думаю, что Вероника — изначально талантливая девушка. Помню, когда она попала к нам в команду, стала четвёртой «на России», но мы взяли её на первенство мира. Буквально за месяц, когда она в команде поработала, «поварилась», стало понятно, что она очень сильная девочка, будет одной из лучших спортсменок, хотя на отборе была только четвёртой. Вероника два с половиной года провела в команде и прогрессировала с каждым годом. Она очень щепетильно относится к тренировочному процессу: обязательно берёт с собой рюкзачок, сменную одежду, чтобы не простыть. Думаю, что из такой скрупулезности и, разумеется, таланта складывается определённый результат, который она показывает в настоящее время.
Как оцениваю выступление Вероники на Олимпиаде в Пекине? Я знал, что Вероника в эстафете покажет примерно такой результат. Знал, что она последний этап хорошо отработает. Конечно же, переживал за неё во время прямых трансляций: в российских лыжах давно такого было, а тут — золото на Олимпиаде, и это дорогого стоит! Но я поразился, что Степанова заняла седьмое место в спринте — стало лучшей среди наших девушек. Это говорит только о том, что она очень замотивированно подошла к прошедшей Олимпиаде. Молодец! Вероника в Пекине вышла и показала свой результат. Она, наверное, единственная спортсменка, которая так легко относится, не переживает: отбежала пролог, пошла поспала, а после сна пришла на финальную часть забега», — приводит слова Гельманова БуряадYнэн.
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