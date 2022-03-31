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Большунов оценил уровень организации чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Большунов оценил уровень организации чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре
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Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями от чемпионата России в Сыктывкаре.

«Организация чемпионата России на хорошем уровне, трассы тоже хорошо подготовлены. Все условия созданы для нас тут. Всё хорошо. Тем более погода наладилась, зима хорошая. Большое количество болельщиков приходит на трибуны — это радует. Особенно когда последний год болельщикам было запрещено это делать. Нам это придаёт силы, вызывает много приятных эмоций», — приводит слова Большунова Министерство физической культуры и спорта Коми в официальной группе «ВКонтакте».

Напомним, завтра, 1 апреля, в рамках чемпионата России в 12:30 мск стартует мужская лыжная эстафета.

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