Большунов оценил уровень организации чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Трёхкратный олимпийский чемпион, российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями от чемпионата России в Сыктывкаре.

«Организация чемпионата России на хорошем уровне, трассы тоже хорошо подготовлены. Все условия созданы для нас тут. Всё хорошо. Тем более погода наладилась, зима хорошая. Большое количество болельщиков приходит на трибуны — это радует. Особенно когда последний год болельщикам было запрещено это делать. Нам это придаёт силы, вызывает много приятных эмоций», — приводит слова Большунова Министерство физической культуры и спорта Коми в официальной группе «ВКонтакте».

Напомним, завтра, 1 апреля, в рамках чемпионата России в 12:30 мск стартует мужская лыжная эстафета.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».