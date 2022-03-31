«Есть много мест, где статус соревнований выше, а организация хуже». Непряева — о ЧР-2022
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Олимпийская чемпионка, российская лыжница Наталья Непряева оценила уровень организации чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.
«Организация не вызывает никаких претензий, всё подготовлено на высшем уровне. Сравнивая с большим количеством различных стадионов, где я бывала, могу сказать, что организация чемпионата соответствует соревнованиям мирового уровня. Поверьте, есть много мест, где проводятся соревнования статусом выше, а организация хуже», — приводит слова Непряевой Министерство физической культуры и спорта Коми в официальной группе «ВКонтакте».
Напомним, завтра, 1 апреля, в рамках чемпионата России в 11:00 мск стартует мужская лыжная эстафета.
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